ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не збираються зупинятися. У США назвали суму допомоги, переданої Україні

Новость на русском →
Понеділок 21 листопада 2022 10:03
Не збираються зупинятися. У США назвали суму допомоги, переданої Україні Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сполучені Штати Америки вже надали Україні допомоги на 20 млрд доларів. Підтримка продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міноборони США Ллойда Остіна на прес-конференції в Індонезії.

"Ми надали більше 20 млрд доларів допомоги Україні. І ми продовжимо підтримувати Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно", - сказав він.

Остін зазначив, що підтримка України - це міжнародне завдання. Країні активно допомагають НАТО та інші держави, у тому числі через контактну групу західних країн.

Глава Пентагона додав, що українські військові показують успіхи на полі бою. За його словами, завдання партнерів - допомагати Україні, а завдання нашої держави - відвойовувати окуповані території.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена просила Конгрес виділити ще 37,7 млрд доларів як екстрену допомогу Україні.

Також зазначимо, що 10 листопада Вашингтон виділив 400 млн доларів військової допомоги Україні з акцентом на системи ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога
NEWS
Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв
Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв
DAILY
"Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати
Юлія Акимова, Віталій Носач "Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати