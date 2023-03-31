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Збирав інформацію про аеродром. СБУ викрила зрадника в Кіровоградській області

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П'ятниця 31 березня 2023 12:08
Збирав інформацію про аеродром. СБУ викрила зрадника в Кіровоградській області Фото: СБУ викрила зрадника в Кіровоградській області (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ затримала в Кіровоградській області зрадника. Колаборант збирав для ворога інформацію про місцевий військовий аеродром.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Зловмисником виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російської спецслужби під час його поїздок до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого минулого року агресор дистанційно залучив чоловіка до негласної співпраці проти України", - пише пресслужба.

За вказівками ворога зрадник збирав розвідувальні дані про місця базування й переміщення Сил оборони. Насамперед він намагався виявити військові аеродроми й залізничні маршрути переправлення зброї і боєприпасів українських військ у прифронтові райони.

"Для цього зрадник об’їжджав місцевість та здійснював фото- і відеофіксацію об’єктів. Особливу увагу звертав на рух залізничного транспорту. Отримані відомості він намагався передати до ФСБ через месенджер Telegram", - додав СБУ.

Розвідувальні дані ворог використовував для підготовки й проведення прицільних ракетних ударів по регіону.

Зрадника було затримано під час виконання ним розвідувальних завдань.

Фото: СБУ викрила зрадника в Кіровоградській області (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. Її організувала керівниця.

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