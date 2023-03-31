Собирал информацию об аэродроме. СБУ разоблачила предателя в Кировоградской области

СБУ задержала в Кировоградской области предателя. Коллаборант собирал для врага информацию о местном военном аэродроме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Злоумышленником оказался местный житель, попавший в поле зрения российской спецслужбы во время его поездок в Россию еще до начала полномасштабного вторжения. После 24 февраля прошлого года агрессор дистанционно привлек мужчину к негласному сотрудничеству против Украины", - пишет пресс-служба.

По указаниям врага предатель собирал разведывательные данные о местах базирования и перемещения Сил обороны. В первую очередь, он пытался выявить военные аэродромы и железнодорожные маршруты переправки оружия и боеприпасов украинских войск в прифронтовые районы.

"Для этого предатель объезжал местность и осуществлял фото- и видеофиксацию объектов. Особое внимание обращал на движение железнодорожного транспорта. Полученные сведения он пытался передать ФСБ через мессенджер Telegram", - добавил СБУ.

Разведывательные данные враг использовал для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по региону.

Предатель был задержан при выполнении им разведывательных задач.

Фото: СБУ разоблачила предателя в Кировоградской области (t.me/SBUkr)