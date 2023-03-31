ua ru
Пт, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Собирал информацию об аэродроме. СБУ разоблачила предателя в Кировоградской области

Новина українською →
Пятница 31 марта 2023 12:08
Собирал информацию об аэродроме. СБУ разоблачила предателя в Кировоградской области Фото: СБУ разоблачила предателя в Кировоградской области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ задержала в Кировоградской области предателя. Коллаборант собирал для врага информацию о местном военном аэродроме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Злоумышленником оказался местный житель, попавший в поле зрения российской спецслужбы во время его поездок в Россию еще до начала полномасштабного вторжения. После 24 февраля прошлого года агрессор дистанционно привлек мужчину к негласному сотрудничеству против Украины", - пишет пресс-служба.

По указаниям врага предатель собирал разведывательные данные о местах базирования и перемещения Сил обороны. В первую очередь, он пытался выявить военные аэродромы и железнодорожные маршруты переправки оружия и боеприпасов украинских войск в прифронтовые районы.

"Для этого предатель объезжал местность и осуществлял фото- и видеофиксацию объектов. Особое внимание обращал на движение железнодорожного транспорта. Полученные сведения он пытался передать ФСБ через мессенджер Telegram", - добавил СБУ.

Разведывательные данные враг использовал для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по региону.

Предатель был задержан при выполнении им разведывательных задач.

Фото: СБУ разоблачила предателя в Кировоградской области (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему на Житомирской таможне. Ее организовала руководительница.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Служба безопасности Украины
NEWS
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций