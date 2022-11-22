Збирав "голоси" для "референдуму". СБУ затримала колаборанта у Херсоні

Дежурили"

Оформлені під дулами автоматів "бюлетені" колаборант передавав до місцевої окупаційної адміністрації для подальшої фальсифікації результатів.

За даними слідства, чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських окупантів та пішов із ними на співпрацю. За це його призначили на "посаду" з грошовим "змістом" за рахунок Росії.

Наразі колаборанту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації незаконних виборів на окупованій території, вчинена за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення.