У Херсоні виявили лігво та список поліціантів-зрадників

У Херсоні правоохоронці виявили лігво колаборантів, які служили у "поліції" окупантів. Там знайшли повний список зрадників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

У ДБР зазначили, що колаборанти втекли з Херсона, але залишили у своєму офісі докази державної зради. Зокрема, виявлено "журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". Також у лігві були повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними.

Одному з колаборантів вже оголосили підозру у державній зраді. Він з окупантами брав участь в обшуках у співробітників поліції, забирав у них зброю та боєприпаси.

"За прагнення до служби він отримав звання майора та посаду заступника начальника відділу управління. Йому навіть видали грамоту з двоглавою куркою за високі результати роботи. Ця нагорода була присвячена до 104-ої річниці створення карного розшуку РФ", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці готуються оголосити фігурантам підозру у держаній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Санкції статі передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: у Херсоні виявили списки правоохоронців-зрадників (dbr.gov.ua)