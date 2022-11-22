Собирал "голоса" для "референдума". СБУ задержала коллаборанта в Херсоне

В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который "собирал голоса" для "референдума" оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
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Оформленные под дулами автоматов "бюллетени" коллаборант передавал в местную оккупационную администрацию для дальнейшей фальсификации результатов.
Согласно данным следствия, мужчина еще в начале полномасштабного вторжения поддержал российских оккупантов и пошел с ними на сотрудничество. За это его назначили на "должность" с денежным "содержанием" за счет России.
Сейчас коллаборанту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации незаконных выборов на оккупированной территории, совершенная по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 10 лет заключения.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ завершила досудебное расследование и передала в суд материалы уголовных производств в отношении двух российских агентов, один из которых был личным информатором террориста Игоря Гиркина.
Также сообщалось, что в Херсоне правоохранители обнаружили логово коллаборантов, служивших в "полиции" оккупантов. Там был найден полный список предателей.
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