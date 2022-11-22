Собирал "голоса" для "референдума". СБУ задержала коллаборанта в Херсоне

дежурили"

Оформленные под дулами автоматов "бюллетени" коллаборант передавал в местную оккупационную администрацию для дальнейшей фальсификации результатов.

Согласно данным следствия, мужчина еще в начале полномасштабного вторжения поддержал российских оккупантов и пошел с ними на сотрудничество. За это его назначили на "должность" с денежным "содержанием" за счет России.

Сейчас коллаборанту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации незаконных выборов на оккупированной территории, совершенная по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 10 лет заключения.