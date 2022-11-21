СБУ передала до суду справу російського агента, який працював на Гіркіна

Служба безпеки України завершила досудове розслідування і передала до суду матеріали кримінальних проваджень стосовно двох російських агентів, один з яких був особистим інформатором терориста Ігоря Гіркіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України .

Обидва зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони України на східному напрямку. Їх затримали у ході спецоперацій СБУ на території Донецької області.

Особистий інформатор російського терориста Гіркіна вийшов на колишнього "міністра оборони ДНР" через заборонену соцмережу "Одноклассники" після початку повномасштабного вторгнення. Там він запропонував Гіркіну свою "допомогу" у війні проти України. За вказівками російського терориста його поплічник збирав інформацію про місця тимчасового базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська. Крім того, зловмисник передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.

Встановлено, що закриті відомості ворожий агент передавав з власного акаунта у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на спробі переправлення агресору оборонної інформації.

Другим зрадником виявився мешканець селища Клебан-Бик у Донецькій області, який після початку повномасштабної агресії був завербований ФСБ. За завданням російської спецслужби він проводив розвідувально-підривну діяльність у Краматорському районі. Насамперед ворожий агент намагався виявити колони української військової техніки і через анонімний месенджер передати до РФ їх геолокацію.

"Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозри за ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення", - йдеться у повідомленні СБУ.