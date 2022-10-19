Збирав дані про "центри прийняття рішень". В Чернігівській області затримали російського агента

Співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який збирав розвіддані про центри управління ЗСУ та СБУ, а також координати місцевих органів влади та лікарень у Чернігівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Ворожий агент також відслідковував маршрути переміщення українських військ на території регіону. Отримані відомості окупанти планували використати для масованих повітряних ударів по держустановах та соціальних об’єктах області.
За даними слідства, затриманим є мешканець Сєвєродонецька Луганської області, який декілька років тому переїхав у Чернігівську область і отримав статус ВПО.
На початку повномасштабного нападу РФ він був завербований спецслужбами країни-агресора. У поле зору Росії він потрапив через свою прокремлівську позицію і неодноразові висловлювання на підтримку збройної агресії проти України.
Виконувати ворожі завдання чоловік почав уже після звільнення регіону. За вказівкою свого московського куратора він здійснював фотофіксацію українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та позначав їхню геолокацію на електронних картах.
Потім передавав окупантам відповідні матеріали через анонімні месенджери. За виконання цих "доручень" агент отримував гроші з Росії.
Співробітники СБУ задокументували факти збору агентом відомостей про розташування прикордонної застави та декількох блокпостів українських військових поблизу держкордону. Під час обшуків правоохоронці виявили у нього мобільний телефон із доказами листування з російським куратором.
Наразі затриманому повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Харківській області співробітники СБУ затримали російських диверсантів, які проводили "зачистки" місцевих жителів і знущалися над українцями, які брали участь у АТО.
Окрім того, правоохоронці викрили ще 30 колаборантів у Луганській області, які причетні до викрадень, катувань і пограбувань.
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