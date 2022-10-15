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У Луганській області викрили ще 30 колаборантів, причетних до викрадень та катувань

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Луганська область, Субота 15 жовтня 2022 15:17
У Луганській області викрили ще 30 колаборантів, причетних до викрадень та катувань Фото: СБУ викрили 30 колаборантів у Луганській області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили ще 30 колаборантів у Луганській області. Зрадники причетні до викрадень, катувань і пограбування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Колаборанти погодилися працювати у незаконних "МВД" та "Генпрокуратури". Вони виконують завдання Москви, проводить масові репресії і незаконні затримання громадян.

"До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Зафіксовано численні факти викрадення людей та пограбування їхнього майна", - йдеться у повідомленні.

СБУ задокументувала злочини представника так званого "Следственного управления по Старобельскому району Генпрокуратуры ЛНР". Він причетний до переслідувань колишніх українських правоохоронців та військових, які проживають на сході.

Зловмисник з підлеглими вдирався до помешкань під приводом сфабрикованих кримінальних справ. Вони погрожували місцевим жителям, навіть людям з інвалідністю. Колаборанту оголосили підозру за кількома статтями ККУ.

Також СБУ викрила колаборантів, які вступили до лав так званих "райотделов МВД" у Старобільському та Сватівському районах.

Нагадаємо, СБУ викрила у Херсонській області депутата-колаборанта, який допомагав ворогу.

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