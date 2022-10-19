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Собирал данные о "центрах принятия решений". В Черниговской области задержали российского агента

Фото: в Черниговской области задержали российского агента, который собирал данные о "центрах принятия решений" (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который собирал разведданные о центрах управления ВСУ и СБУ, а также координаты местных органов власти и больниц в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Вражеский агент также отслеживал маршруты перемещения украинских войск по территории региона. Полученные сведения оккупанты планировали использовать для массированных воздушных ударов по госучреждениям и социальным объектам области.

По данным следствия, задержаный является житель Северодонецка Луганской области, который несколько лет назад переехал в Черниговскую область и получил статус ВПЛ.

В начале полномасштабного нападения РФ он был завербован спецслужбами страны-агрессора. В поле зрения России он попал из-за своей прокремлевской позиции и неоднократных высказываний в поддержку вооруженной агрессии против Украины.

Выполнять враждебные задачи мужчина начал уже после освобождения региона. По указанию своего московского куратора он производил фотофиксацию украинских объектов с привязкой к местности и обозначал их геолокацию на электронных картах.

Затем передавал оккупантам соответствующие материалы через анонимные мессенджеры. За выполнение этих "поручений" агент получал деньги из России.

Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора агентом сведений о расположении пограничного контроля и нескольких блокпостов украинских военных вблизи госграницы. Во время обысков правоохранители обнаружили у него мобильный телефон с доказательствами переписки с российским куратором.

Задержанному сообщили о подозрении. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харьковской области сотрудники СБУ задержали российских диверсантов, которые проводили "зачистки" местных жителей и издевались над украинцами, которые участвовали в АТО.

Кроме того, правоохранители разоблачили еще 30 коллаборантов в Луганской области, причастных к похищениям, пыткам и ограблениям.

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