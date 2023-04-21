Збирав дані про HIMARS та мапи мінних полів: у Київській області затримали адвоката-зрадника

Повідомляється, що зловмисником виявився місцевий чинний адвокат, який раніше працював у прокуратурі і через неуспішне проходження атестації був звільнений зі структури у 2021 році.

Встановлено, що чоловіка завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За вказівкою ворога, він намагався здобути мапи мінних полів, створених ЗСУ на підступах до Києва і на території Чернігівської області, а також у прифронтових районах сходу України.

До того ж, підозрюваний розвідував можливі бойові позиції РСЗВ M142 HIMARS та місця дислокації складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами Сил оборони.

Зазначається, що російський агент підшукував інформаторів, яким пропонував високу грошову "винагороду" за передачу секретних відомостей.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для здійснення повітряного удару по підрозділах українських оборонців та створення власної карти українських укріплень.

Проте співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії та затримали під час передачі йому імітаційних координат базування HIMARS.

У ході розслідування встановлено, що чоловік також налагодив схему нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. До оборудки він залучив декількох спільників, які пропонували своїм клієнтам фіктивні документи для втечі за межі України.

Під час обшуку у адвоката-зрадника виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації, що підтверджують факти підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).