ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Підпалили пожежну частину під Києвом. СБУ затримала двох рятувальників-колаборантів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 10:26
Підпалили пожежну частину під Києвом. СБУ затримала двох рятувальників-колаборантів Фото: СБУ затримала двох рятувальників-колаборантів, які підпалили пожежну частину під Києвом (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала двох зрадників, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину під Києвом. Зловмисниками виявились двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

"Служба безпеки затримала двох зрадників з Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які допомагали ворогу під час окупації Київщини у лютому-березні 2022 року. Викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка", - йдеться в повідомленні.

Так, затримані 22 березня минулого року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків.

"Унаслідок пожежі було пошкоджено адміністративну будівлю, знищено майно і службовий інвентар", - додали в СБУ.

Таким чином, агресор намагався залишити населений пункт без діючої пожежно-рятувальної частини і залякати місцевих жителів. Крім того, фігуранти "зливали" загарбникам персональні дані учасників руху опору, у тому числі колишніх бійців АТО.

Саме за їх "наводкою" рашисти вдерлися до помешкань і викрали трьох місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу у рятувальній частині.

Потім потерпілих тримали у застінках місцевої "комендатури РФ" до звільнення регіону.

Зрадники отримували від загарбників харчові продукти та речі першої потреби, які їм привозили до власних помешкань. Також фігуранти мали "дозвіл" на безперешкодне пересування територією району.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозри чотирьом особам, які зайняли "посади" у псевдоорганах на окупованій частині Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Київська область
NEWS
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни