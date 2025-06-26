Збирали на ЗСУ, а витрачали на себе: у Сумах викрили шахраїв з "благодійної" організації

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом мешканцям Сум, які за попередньою змовою збирали кошти під прикриттям благодійності та частково витрачали їх не за призначенням.



Фото: у Сумах викрито благодійну організацію (sumy.gp.gov.ua)

За даними слідства, підозрювані для легалізації діяльності створили благодійну організацію та через соцмережі збирали кошти, обіцяючи спрямувати їх на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни.

Однак частину зібраної благодійної допомоги вони витрачали на особисті потреби.

У рамках кримінального провадження задокументовано факти незаконного використання благодійних внесків на загальну суму понад 1,6 мільйона гривень.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.