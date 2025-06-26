Собирали на ВСУ, а тратили на себя: в Сумах раскрыли аферистов из "благотворительной" организации

В Сумах разоблачили псевдоблаготворительную организацию, которая присвоила более миллиона гривен пожертвований, собранных якобы на нужды ВСУ и пострадавших от войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем жителям Сум, которые по предварительному сговору собирали средства под прикрытием благотворительности и частично тратили их не по назначению.
Фото: в Сумах разоблачили благотворительную организацию (sumy.gp.gov.ua)
По данным следствия, подозреваемые для легализации деятельности создали благотворительную организацию и через соцсети собирали средства, обещая направить их на помощь ВСУ и пострадавшим от войны.
Однако часть собранной благотворительной помощи они тратили на личные нужды.
В рамках уголовного производства задокументированы факты незаконного использования благотворительных взносов на общую сумму более 1,6 миллиона гривен.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Заметим, что ранее сегодня РБК-Украина предупреждало, что в мессенджерах появилась новая мошенническая схема.
Мошенники начали массово рассылать фейковые опросы якобы от имени банков. Людям обещают денежное вознаграждение, но взамен выманивают персональные данные и получают доступ к банковскому приложению жертвы.
Мы также рассказывали о том, как криптомошенники прикрываются ВСУ и подставляют жертв.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.