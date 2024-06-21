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Збирали інформацію про українця. У Німеччині заарештували трьох агентів іноземної розвідки

Німеччина, П'ятниця 21 червня 2024 17:31
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Збирали інформацію про українця. У Німеччині заарештували трьох агентів іноземної розвідки Ілюстративне фото: у Німеччині заарештували трьох агентів іноземної розвідки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Німеччині заарештували трьох чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві для іноземної розвідки. Вони намагалися зібрати інформацію про особу з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомили у німецькій прокуратурі, підозрюваних заарештували у місті Франкфурт у середу, 19 червня.

Їх ідентифікували як громадянина України Роберта А., громадянина Вірменії Вардгеса І. та громадянина Росії Армана С. Повні імена підозрюваних не були оприлюднені відповідно до німецьких правил конфіденційності.

Вчора суд постановив залишити їх під вартою до можливого висунення звинувачення в роботі на іноземну спецслужбу.

Зазначається, що у своїй заяві прокурори не вказали, на користь якої розвідувальної служби країни вони шпигували.

За їх словами, підозрювані мали завдання зібрати в Німеччині інформацію про особу з України, яку вони не встановили. З цією метою агенти нібито розвідали кафе у Франкфурті, де, ймовірно, була ця особа.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що влада Словенії підозрює, що Росія засилає в їхню країну шпигунів. Йдеться про масовий приплив дорослих "студентів".

А у Німеччині правоохоронні органи висунули звинувачення солдату Бундесверу за його співпрацю з російською розвідкою.

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