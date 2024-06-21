Собирали информацию об украинце. В Германии арестовали троих агентов иностранной разведки
В Германии арестовали трех мужчин, которых подозревают в шпионаже для иностранной разведки. Они пытались собрать информацию о человеке из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как сообщили в немецкой прокуратуре, подозреваемые были арестованы в городе Франкфурт в среду, 19 июня.
Их идентифицировали как гражданина Украины Роберта А., гражданина Армении Вардгеса И. и гражданина России Армана С. Полные имена подозреваемых не были обнародованы в соответствии с германскими правилами конфиденциальности.
Вчера суд постановил оставить под стражей до возможного предъявления обвинения в работе на иностранную спецслужбу.
Отмечается, что в своем заявлении прокуроры не указали, в пользу какой разведывательной службы страны они шпионили.
По их словам, у подозреваемых была задача собрать в Германии информацию о личности из Украины, которую они не установили. С этой целью агенты якобы разведали кафе во Франкфурте, где, вероятно, был этот человек.
Напомним, ранее мы сообщали, что власти Словении подозревают, что Россия ссылает в их страну шпионов. Речь идет о массовом притоке взрослых "студентов".
А в Германии правоохранительные органы предъявили обвинение солдату Бундесверу в его сотрудничестве с российской разведкой.
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