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Генпрокуратура Німеччини висунула звинувачення солдату Бундесверу у співпраці з РФ

Німеччинна, Вівторок 19 березня 2024 17:03
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Генпрокуратура Німеччини висунула звинувачення солдату Бундесверу у співпраці з РФ Архівне фото: Генпрокуратура Німеччини висунула звинувачення солдату Бундесверу у співпраці з РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронні органи Німеччини висунули звинувачення солдату Бундесверу за його співпрацю з російською розвідкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральну прокуратуру Німеччини.

У тексті вказується, що обвинувачення має достатню підозру в тому, що працював на іноземну секретну службу. У цьому контексті його також звинувачують у порушенні службової таємниці.

Прокуратура повідомила, що вручила обвинувальний висновок Томасу Х., який працював солдатом у Федеральному управлінні з обладнання, інформаційних технологій та використання Бундесверу.

Солдат співпрацював із російською військовою розвідкою

З травня 2023 року він за власною ініціативою кілька разів звертався до генконсульства Росії в Бонні та посольства Росії в Берліні і пропонував працювати разом.

Одного разу він передав інформацію, отриману ним під час своєї професійної діяльності, для передачі російській розвідці. Обвинувачений був заарештований 9 серпня 2023 року і відтоді перебуває під вартою.

Російські агенти і шпигуни в Європі

Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.

Крім цього 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.

А Politico писало, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС і поширення прокремлівських тез про вторгнення в Україну.

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