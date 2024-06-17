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РФ масово закидає шпигунів до Словенії під виглядом "студентів". WSJ розповіло деталі

Словенія, Понеділок 17 червня 2024 16:15
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РФ масово закидає шпигунів до Словенії під виглядом "студентів". WSJ розповіло деталі Фото: РФ масово закидає шпигунів до Словенії під виглядом "студентів" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Влада Словенії підозрює, що РФ засилає в їхню країну шпигунів. Йдеться про масовий приплив дорослих "студентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що незвичайний приплив студентів із РФ в університети Словенії почався два роки тому і збігся в часі з масовою висилкою з Європи дипломатичних співробітників, яких запідозрили у шпигунській діяльності.

Тому влада Словенії вважає, що РФ після такого кроку зіткнулася з неможливістю використовувати колишні канали відправки шпигунів до Європи. При цьому Кремль вирішив компенсувати нестачу своїх шпигунів у Словенії за допомогою відправки в країну "студентів", багатьом із яких по 40-50 років.

Уже в березні уряд Словенії вирішив депортувати з країни щонайменше вісім студентів з РФ, а причиною цього стало поширення проросійської пропаганди.

Правоохоронці Словенії змогли затримати агентів

Видання вказує, що наприкінці 2022 року в місті Любляна затримали офіцерів Служби зовнішньої розвідки РФ Артема та Анну Дульцевих, які за легендою представлялися громадянами Аргентини.

Журналісти уточнили, що сімейна пара легалізувалася в країні ще задовго до вторгнення РФ, але викриттям словенські спецслужби зайнялися вже під час війни в Україні.

Що їм загрожує

У 2022 році пара також почала шпигувати за діяльністю Агентства ЄС зі співробітництва органів регулювання енергетики, тому їх вирішили затримати.

Родині Дульцевих загрожує до восьми років позбавлення волі, а в колонії вони вже провели 18 місяців. При цьому WSJ вказує, що російських агентів можуть обміняти, цим питанням був стурбований колишній секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

Росія посилила шпигунську діяльність проти країн Заходу

Від початку вторгнення в Україну низка країн Заходу зіткнулися зі шпигунською діяльністю з боку РФ. Це особливо торкнулося тих держав, які надають Україні допомогу.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенгберг повідомив, що члени Альянсу мають намір вжити більш жорстких заходів проти російських шпигунів.

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