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Збирали дані про українські оборонні рубежі. СБУ затримала агентів РФ в Харківській області

Фото: СБУ затримала агентів РФ в Харківські області (facebook.com ssu.mariupol)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ в Харківській області. Вони розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Фігурантами виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону. Зловмисники збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вовчанської громади", - йдеться в повідомленні.

Ворог розшукував інформацію про суспільно-політичну обстановку у прикордонному регіоні та пункти видачі гуманітарної допомоги. Такі дані були потрібні для підготовки диверсій та ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів.

"За даними слідства, одним з учасників ворожої групи є місцевий житель, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором. При цьому до виконання ворожих розвідувальних завдань він приступив лише на початку цього року. Згодом до підривної діяльності фігурант залучив свою знайому, яку потім вивів на прямий зв’язок з ФСБ", - додали в СБУ.

Для спілкування з російською спецслужбою зловмисники використовували Телеграм. При обшуках в домівках російських агентів виявили мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ.

Затриманим повідомили про підозру. Розслідування триває.

Фото: СБУ затримала агентів РФ в Харківські області, які збирали дані про українські оборонні рубежі (t.me/SBUkr)

Раніше ми писали про те, що СБУ затримала зрадника, який "полював" на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ в Одеській області.

Також нагадаємо, що суд виніс вирок колаборанту, який коригував російські удари по школах Миколаєва. Наступні 8 років зрадник проведе за ґратами.

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