Разведывали украинские оборонные рубежи. СБУ задержала агентов РФ в Харьковской области

"Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к проведению разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона. Злоумышленники собирали для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Волчанской общины", - говорится в сообщении.

Враг разыскивал информацию об общественно-политической обстановке в приграничном регионе и пунктах выдачи гуманитарной помощи. Такие данные требовались для подготовки диверсий и ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов.

"По данным следствия, одним из участников вражеской группы является местный житель, который сразу после захвата части региона пошел на добровольное сотрудничество с агрессором. При этом к выполнению вражеских задач он приступил только в начале этого года. Впоследствии в подрывную деятельность фигурант привлек свою знакомую, которую вывел на прямую связь с ФСБ", - добавили в СБУ.

Для общения с российской спецслужбой злоумышленники использовали Телеграм. При обыске в домах российских агентов обнаружили мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ.

Задержанным сообщили о подозрении. Расследование продолжается.

Фото: СБУ задержала агентов РФ в Харьковские области, собиравших данные об украинских оборонных рубежах (t.me/SBUkr)