Суд виніс вирок колаборанту, який коригував російські удари по школах Миколаєва. Наступні 8 років зрадник проведе за ґратами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Зрадник коригував ворожі удари по об'єктах цивільної інфраструктури на території Миколаївської області.

"Саме за його "наводкою" російські окупанти завдали ракетний удар по двох місцевих школах. Унаслідок ворожої повітряної атаки обидві будівлі були повністю зруйновані", - пише пресслужба.

Зрадника було затримано в серпні 2022 року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах області.

"За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 8 років ув’язнення", - додає СБУ.

Колаборантом виявився колишній начальник служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів обласного центру. З початку російського повномасштабного вторгнення російська розвідка дистанційно залучила його до негласної співпраці.

"У поле зору гру він потрапив через свою активність у прокремлівських Telegram-каналах, де неодноразово публікував свої коментарі на підтримку збройної агресії Росії", - додає пресслужба.

Під час обшуку було виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором.

Фото: суд виніс вирок коригувальнику російських ударів по школах в Миколаєві (t.me/SBUkr)