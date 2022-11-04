Збирала "податки" для окупантів. У Харкові затримали жінку, яка перейшла на бік РФ

Правоохоронці затримали жінку, яка під час окупації Куп'янська (Харківська область) перейшла на бік РФ та збирала "податки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.
"Після того, як у Куп’янськ зайшли збройні формування РФ, зрадниця одразу пішла з ними домовлятися, розказала, що працювала в місцевій податковій і може надати дані місцевих платників податків", - йдеться у повідомленні.
За інформацією від ДБР, жінку одразу взяли в окупаційну адміністрацію. Вона допомагала загарбникам вести документообіг, а також збирати "данину" з місцевого населення під виглядом податків.
"Після звільнення Куп’янська жінка втекла до Харкова. ДБР вдалося встановити де ховається колишня працівниця Куп’янської державної податкової інспекції та затримати", - додали в ДБР.
Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді, за що жінці загрожуватиме довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
Нагадаємо, що у Харківській області затримали двох освітян, які в окупації викладали за програмою РФ.
Також під Куп’янськом затримали колаборанта, який вирішував соціальні питання окупантів.
Раніше прикордонники виявили та затримали двох колаборантів. Вони прямували в Київ та мали при собі російські рублі.
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