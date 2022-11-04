Собирала "налоги" для оккупантов. В Харькове задержала женщина, которая перешла на сторону РФ

"После того, как в Купянск зашли вооруженные формирования РФ, предательница сразу пошла с ними договариваться, рассказала, что работала в местной налоговой и может предоставить данные местных налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

По информации от ГБР, женщину сразу взяли в оккупационную администрацию. Она помогала захватчикам вести документооборот, а также собирать "дань" с местного населения под видом налогов.

"После освобождения Купянская женщина сбежала в Харьков. ГБР удалось установить, где скрывается бывшая работница Купянской государственной налоговой инспекции и задержать", - добавили в ГБР.

Теперь ей сообщено о подозрении в государственной измене, за что женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.