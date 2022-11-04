RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Собирала "налоги" для оккупантов. В Харькове задержала женщина, которая перешла на сторону РФ

Фото: В Харькове задержала женщина, которая перешла на сторону РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали женщину, которая во время оккупации Купянска (Харьковская область) перешла на сторону РФ и собирала "налоги".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

"После того, как в Купянск зашли вооруженные формирования РФ, предательница сразу пошла с ними договариваться, рассказала, что работала в местной налоговой и может предоставить данные местных налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

По информации от ГБР, женщину сразу взяли в оккупационную администрацию. Она помогала захватчикам вести документооборот, а также собирать "дань" с местного населения под видом налогов.

"После освобождения Купянская женщина сбежала в Харьков. ГБР удалось установить, где скрывается бывшая работница Купянской государственной налоговой инспекции и задержать", - добавили в ГБР.

Теперь ей сообщено о подозрении в государственной измене, за что женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Харьковской области задержали двух педагогов, которые в оккупации преподавали по программе РФ.

Также под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.

Ранее пограничники обнаружили и задержали двух коллаборантов. Они направлялись в Киев и имели при себе российские рубли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
харковГБРВойна в УкраинеКупянск