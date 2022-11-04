Собирала "налоги" для оккупантов. В Харькове задержала женщина, которая перешла на сторону РФ
Правоохранители задержали женщину, которая во время оккупации Купянска (Харьковская область) перешла на сторону РФ и собирала "налоги".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.
"После того, как в Купянск зашли вооруженные формирования РФ, предательница сразу пошла с ними договариваться, рассказала, что работала в местной налоговой и может предоставить данные местных налогоплательщиков", - говорится в сообщении.
По информации от ГБР, женщину сразу взяли в оккупационную администрацию. Она помогала захватчикам вести документооборот, а также собирать "дань" с местного населения под видом налогов.
"После освобождения Купянская женщина сбежала в Харьков. ГБР удалось установить, где скрывается бывшая работница Купянской государственной налоговой инспекции и задержать", - добавили в ГБР.
Теперь ей сообщено о подозрении в государственной измене, за что женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Харьковской области задержали двух педагогов, которые в оккупации преподавали по программе РФ.
Также под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.
Ранее пограничники обнаружили и задержали двух коллаборантов. Они направлялись в Киев и имели при себе российские рубли.
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