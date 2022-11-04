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Собирала "налоги" для оккупантов. В Харькове задержала женщина, которая перешла на сторону РФ

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 15:33
Собирала "налоги" для оккупантов. В Харькове задержала женщина, которая перешла на сторону РФ Фото: В Харькове задержала женщина, которая перешла на сторону РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали женщину, которая во время оккупации Купянска (Харьковская область) перешла на сторону РФ и собирала "налоги".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

"После того, как в Купянск зашли вооруженные формирования РФ, предательница сразу пошла с ними договариваться, рассказала, что работала в местной налоговой и может предоставить данные местных налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

По информации от ГБР, женщину сразу взяли в оккупационную администрацию. Она помогала захватчикам вести документооборот, а также собирать "дань" с местного населения под видом налогов.

Собирала &quot;налоги&quot; для оккупантов. В Харькове задержала женщина, которая перешла на сторону РФ

"После освобождения Купянская женщина сбежала в Харьков. ГБР удалось установить, где скрывается бывшая работница Купянской государственной налоговой инспекции и задержать", - добавили в ГБР.

Теперь ей сообщено о подозрении в государственной измене, за что женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Харьковской области задержали двух педагогов, которые в оккупации преподавали по программе РФ.

Также под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.

Ранее пограничники обнаружили и задержали двух коллаборантов. Они направлялись в Киев и имели при себе российские рубли.

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