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СБУ в Херсонській області викрила колаборанта, який сприяв окупації регіону

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Субота 17 грудня 2022 13:38
СБУ в Херсонській області викрила колаборанта, який сприяв окупації регіону Фото: СБУ в Херсонській області викрила колаборанта, який сприяв окупації регіону (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсонській області викрили чергового колаборанта, який допомагав ворогу під час окупації регіону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, зрадник співпрацював з ворогом під час окупації та добровільно обійняв посаду "глави Новорайского сельского совета ВГА Бериславского района Херсонской области".

Чоловік облаштувався у захопленій росіянами адмінбудівлі сільської ради та активно виконував покладені на нього завдання. Також погрозами нагався схилити місцеве населення до співпраці з російськими нікчемами.

"Він розпоряджався про перехід суб’єктів господарювання села на російську систему реєстрації та оподаткування. Також схиляв їх до ведення розрахунків в російських рублях", - додає пресслужба.

Зазначається, що зрадник також сприяв розселенню російських солдатів у вимушено покинуті місцевими будинки та квартири.

Після затримання чоловік утримують під вартою без альтернативи внесення застави.

СБУ в Херсонській області викрила колаборанта, який сприяв окупації регіону

Фото: СБУ в Херсонській області викрила колаборанта, який сприяв окупації регіону (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала російського пособника, який надав автобуси для перевезення загарбників з Криму до Херсону.

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