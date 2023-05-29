Збирала "донати" для окупантів. Одеситка проведе 11 років за ґратами

За даними слідства, одеситка минулого року організувала збір грошей для бойовиків "ДНР". Двоє її родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання "ДНР Спарта" та воювали проти ЗСУ на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики приєдналися до Південного військового округу РФ і допомагали захоплювати Маріуполь та частину Херсонської області.

Жінка у месенджерах та заборонених в Україні соцмережах "Вконтакте" та "Одноклассники" проводила збір коштів. Вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканці родича.

Одеситку затримали у грудні минулого року. Суд призначив жінці 11 років та 4 місяці в'язниці за пособництво РФ (ч. 1 ст. 111-2 ККУ).

Фото: одеситка проведе у в'язниці 11 років (ssu.gov.ua)