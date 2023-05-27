СБУ оголосила підозру чотирьом колаборантам, серед них посадовці "МНС РФ"
Служба безпеки України оголосила про підозру ще чотирьом ворожим поплічникам. Серед останніх - так звані посадовці "МНС Росії" й колишня працівниця Мін’юсту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Серед викритих поплічників ворога:
- рецидивіст, якого в 2021 році було засуджено до 10 років в'язниці за злочини у складі підконтрольної Росії "Козачої національної гвардії війська донського". Злочинець увесь час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області, а з вересня минулого року - очолив "Лисичанський пожежно-рятувальний загін";
- ще двоє фігурантів - монтер провайдерської фірми та колишній посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Після захоплення частини регіону вони підтримали російських загарбників і пішли з ними на добровільну співпрацю. За це монтера призначили керівником утвореного окупантами "відділу внутрішньої політики адміністрації Лисичанська", інший очолив міську "пожежно-рятувальну частину МНС "ЛНР", - пише пресслужба.
- колишня працівниця Мін'юсту, яка в березні минулого року втекла до тимчасово окупованої частини Донецької області. Там зрадниця виправдовувала злочини Росії й закликала цивільних підтримати дії окупантів.
"Наразі зловмисницю оголошено у розшук.Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні будуть судити дев'ятьох окупантів, які проводили "зачистки" на тимчасово окупованих територіях. Злочинцям загрожує довічне ув'язнення.
Тим часом зрадник, який "зливав" позиції захисників Маріуполя, наступні десять років проведе за ґратами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.