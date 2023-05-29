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Собирала "донаты" для оккупантов. Одесситка проведет 11 лет за решеткой

Фото: одесситка проведет в тюрьме 11 лет за помощь оккупантам (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Жительница Одессы собирала деньги для боевиков террористической "ДНР". Женщина проведет за решеткой 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, одесситка в прошлом году организовала сбор денег для боевиков "ДНР". Двое ее родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки "ДНР Спарта" и воевали против ВСУ на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения оба боевика присоединились к Южному военному округу РФ и помогали захватывать Мариуполь и часть Херсонской области.

Женщина в мессенджерах и запрещенных в Украине соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники" проводила сбор средств. Она прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты, принадлежавшей сожительнице родственника.

Одесситка была задержана в декабре прошлого года. Суд назначил женщине 11 лет и 4 месяца тюрьмы за пособничество РФ (ч. 1 ст. 111-2 УК).

Фото: одесситка проведет в тюрьме 11 лет (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ объявила подозрения четырем коллаборантам. Среди них чиновники "МЧС России" и бывшая работница Минюста.

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