Собирала "донаты" для оккупантов. Одесситка проведет 11 лет за решеткой

По данным следствия, одесситка в прошлом году организовала сбор денег для боевиков "ДНР". Двое ее родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки "ДНР Спарта" и воевали против ВСУ на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения оба боевика присоединились к Южному военному округу РФ и помогали захватывать Мариуполь и часть Херсонской области.

Женщина в мессенджерах и запрещенных в Украине соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники" проводила сбор средств. Она прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты, принадлежавшей сожительнице родственника.

Одесситка была задержана в декабре прошлого года. Суд назначил женщине 11 лет и 4 месяца тюрьмы за пособничество РФ (ч. 1 ст. 111-2 УК).

Фото: одесситка проведет в тюрьме 11 лет (ssu.gov.ua)