Збираєтесь завести собаку? Ось що потрібно для цього знати: поради від професійного кінолога

Часто люди вибирають собаку за емоціями: сподобалась на фото, хотів з дитинства або хочу врятувати з притулку. Але якщо не підготуватись, замість радості можна отримати хаос, страхи чи навіть агресію.

Про це розповів професійний кінолог Олексій Локтіонов в інтерв'ю РБК-Україна .

Не вибирайте собаку за зовнішністю

"Взагалі потрібно ознайомитись з вибраною породою, з її генетикою, не вибирати породу на емоціях, бо мені подобається, вона гарна. Це перша серйозна помилка, коли люди емоційно ухвалюють таке рішення", - каже Локтіонов.

Він радить не покладатись на соцмережі, а консультуватися з фахівцем, який розуміється на конкретній породі.

"Треба реально спілкуватися з сертифікованими спеціалістами, які є професіоналами", - додає Олексій.

Час і ресурси

Після вибору породи потрібно чесно відповісти собі: чи зможете забезпечити собаці належні умови?

"Зрозуміти, чи є в тебе час і можливість фінансово забезпечити правильне, комфортне, належне життя для собаки. Тому що крім годування й догляду, є ще момент здоров'я", - наголошує кінолог.

Наприклад, великого активного собаку не варто тримати в маленькій квартирі, адже йому потрібно достатньо простору.

Взяти собаку з притулку - відповідальний виклик

У притулках часто живуть метиси або собаки з травматичним минулим. І це важливо враховувати.

"Ми не знаємо, яка травматизація, ПТСР, який вже є досвід. Яку люди роблять помилку? Вони думають, що якщо вони візьмуть такого собаку і дадуть йому просто все, собака буде їм відплачувати тільки добром", - пояснює Локтіонов.

Але собака з вулиці вміє виживати, а не слухатись. І приїхавши додому, його поведінка може кардинально змінитися.

"Коли я беру такого собаку, мені потрібно три тижні, щоб собака адаптувався. Це науковий факт, що формується навичка адаптації. Через три тижні ми можемо зрозуміти, що це за собака", - каже експерт.

Не підкріплюйте страх

Багато поведінкових проблем виникає через неправильну реакцію людини на страх собаки.

"Коли собака боїться, людина починає гладити собаку. Думає, що вона заспокоює, бере на руки, а вона просто підкріплює. У собаки вже є певний стереотип, рефлекс", - каже фахівець.

Тому, особливо якщо йдеться про собаку з притулку, необхідна допомога спеціаліста, який розуміється на роботі з такими випадками.