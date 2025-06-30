Збираєтесь завести собаку? Ось що потрібно для цього знати: поради від професійного кінолога
Часто люди вибирають собаку за емоціями: сподобалась на фото, хотів з дитинства або хочу врятувати з притулку. Але якщо не підготуватись, замість радості можна отримати хаос, страхи чи навіть агресію.
Про це розповів професійний кінолог Олексій Локтіонов в інтерв'ю РБК-Україна.
Не вибирайте собаку за зовнішністю
"Взагалі потрібно ознайомитись з вибраною породою, з її генетикою, не вибирати породу на емоціях, бо мені подобається, вона гарна. Це перша серйозна помилка, коли люди емоційно ухвалюють таке рішення", - каже Локтіонов.
Він радить не покладатись на соцмережі, а консультуватися з фахівцем, який розуміється на конкретній породі.
"Треба реально спілкуватися з сертифікованими спеціалістами, які є професіоналами", - додає Олексій.
Час і ресурси
Після вибору породи потрібно чесно відповісти собі: чи зможете забезпечити собаці належні умови?
"Зрозуміти, чи є в тебе час і можливість фінансово забезпечити правильне, комфортне, належне життя для собаки. Тому що крім годування й догляду, є ще момент здоров'я", - наголошує кінолог.
Наприклад, великого активного собаку не варто тримати в маленькій квартирі, адже йому потрібно достатньо простору.
Взяти собаку з притулку - відповідальний виклик
У притулках часто живуть метиси або собаки з травматичним минулим. І це важливо враховувати.
"Ми не знаємо, яка травматизація, ПТСР, який вже є досвід. Яку люди роблять помилку? Вони думають, що якщо вони візьмуть такого собаку і дадуть йому просто все, собака буде їм відплачувати тільки добром", - пояснює Локтіонов.
Але собака з вулиці вміє виживати, а не слухатись. І приїхавши додому, його поведінка може кардинально змінитися.
"Коли я беру такого собаку, мені потрібно три тижні, щоб собака адаптувався. Це науковий факт, що формується навичка адаптації. Через три тижні ми можемо зрозуміти, що це за собака", - каже експерт.
Не підкріплюйте страх
Багато поведінкових проблем виникає через неправильну реакцію людини на страх собаки.
"Коли собака боїться, людина починає гладити собаку. Думає, що вона заспокоює, бере на руки, а вона просто підкріплює. У собаки вже є певний стереотип, рефлекс", - каже фахівець.
Тому, особливо якщо йдеться про собаку з притулку, необхідна допомога спеціаліста, який розуміється на роботі з такими випадками.
Вас також може зацікавити:
- Чому маленькі собаки кидаються на великих: ви здивуєтеся причині
- Чому собака вас не слухає та як це виправити: помилка всіх собачників
- Які породи собак найважче дресирувати