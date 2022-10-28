Збирає "податки" у Херсонській області. СБУ виявила колаборанта та оголосила підозру

Правоохоронці виявили чоловіка, який погодився стати "податківцем" для росіян у Херсонській області. За це йому заочно оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"У червні 2022 року під час окупації Херсонщини підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого "виконуючого обов’язки керівника податкової служби Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що на займаній "посаді" чоловік виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади.

Чоловіку заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.