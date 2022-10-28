RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Собирает "налоги" в Херсонской области. СБУ обнаружила коллаборанта и объявила подозрение

Фото: СБУ обнаружила коллаборанта и объявила подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили мужчину, который согласился стать "налоговиком" для россиян в Херсонской области. За это ему заочно объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В июне 2022 года во время оккупации Херсонщины подозреваемый пошел на сотрудничество с врагом и вступил в должность так называемого "исполняющего обязанности руководителя налоговой службы Херсонской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что на занимаемой "должности" мужчина выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в незаконном органе власти.

Мужчина заочно уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что женщина возглавила фейковый "пенсионный фонд города Олешки Херсонской области" и начала формировать "реестры" местных пенсионеров.

Ранее СБУ сообщила о подозрении судьи Северного апелляционного хозяйственного суда, агитировавшего своих знакомых за поддержку "русского мира" в Киеве.

Также Украина объявила подозрение "судьи "ДНР", который вынес смертные приговоры иностранным бойцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХерсонская областьВойна в Украине