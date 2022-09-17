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Формирует "реестры" пенсионеров в Херсонской области: СБУ обнаружила предательницу

Новина українською →
Украина, Суббота 17 сентября 2022 19:22
Формирует "реестры" пенсионеров в Херсонской области: СБУ обнаружила предательницу Фото: Формирует "реестры" пенсионеров в Херсонской области: СБУ обнаружила предательницу (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Женщина возглавила фейковый "пенсионный фонд города Олешки Херсонской области" и начала формировать "реестры" местных пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

По информации следователей, летом женщина перешла на сторону врага и получила псевдодолжность.

"Она осуществляет руководство захваченного военнослужащими РФ Олешковского сервисного центра Главного управления Пенсионного фонда Украины в Херсонской области и выполняет поручение оккупационных властей", - говорится в сообщении.

Женщина уже начала начислять местным жителям "материальную помощь" в размере 10 тысяч рублей. Также она занялась формированием "реестров" пенсионеров для выплат пенсий по законодательству страны-агрессора.

СБУ заочно сообщила женщине о подозрении в государственной измене и за совершенное ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении судье Северного апелляционного хозяйственного суда, который агитировал своих знакомых за поддержку "русского мира" в Киеве.

Также Украина объявила подозрение "судьи ДНР" , который вынес смертные приговоры иностранным бойцам.

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