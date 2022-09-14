Агитировал за "русский мир": столичному судье сообщили о подозрении

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении судьи Северного апелляционного хозяйственного суда, который агитировал своих знакомых за поддержку "русского мира" в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

По данным СБУ, судья, находясь в Киеве, ожидал захвата Украины российскими оккупантами.

Спецслужба сообщает, что злоумышленник оправдывал зверства захватчиков, пренебрежительно говорил об украинских военных и подстрекал знакомых к сотрудничеству с оккупантами.

"Такая позиция является грубым нарушением "Присяги судьи", уполномочивает лицо, которое ее составило, осуществлять правосудие от имени Украины, работая для реализации верховенства права на благо всего народа", - указываются в СБУ.

Сейчас судье сообщено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом);

ч. 4 ст. 27 и ч. 7 ст. 111-1 (подстрекательство к коллаборационной деятельности, в частности к добровольному занятию гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

В ходе следственно-оперативных действий СБУ установила, что судья:

признает правомерными действия России по вторжению на территорию Украины;

отрицает факты разрушения захватчиками объектов гражданской и критической инфраструктуры, мародерства, незаконного задержания местных жителей, принудительного их содержания и применения к ним пыток;

не скрывает ненависти к Силам обороны Украины и патриотически настроенным гражданам;

проявляет нетерпимость к украинской власти и осуждает действия президента по обороне государства.

В распоряжении спецслужбы также есть записи телефонных разговоров судьи с членами его семьи, родственниками и близкими друзьями. Они документально подтверждают антиукраинские позиции мужчины.

При этом, из-за отсутствия законодательного урегулирования функционирования Высшего совета правосудия задержать судью невозможно даже после объявления подозрения. Потому что ВСП - это единственный орган, который уполномочен дать разрешение на задержание судей.