Збирає "податки" у Херсонській області. СБУ виявила колаборанта та оголосила підозру
Правоохоронці виявили чоловіка, який погодився стати "податківцем" для росіян у Херсонській області. За це йому заочно оголосили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
"У червні 2022 року під час окупації Херсонщини підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого "виконуючого обов’язки керівника податкової служби Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці повідомляють, що на займаній "посаді" чоловік виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади.
Чоловіку заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що жінка очолила фейковий "пенсійний фонд міста Олешки Херсонської області" та почала формувати "реєстри" місцевих пенсіонерів.
Раніше СБУ повідомила про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який агітував своїх знайомих за підтримку "русского міра" в Києві.
Також, Україна оголосила підозру "судді "ДНР", який виніс смертні вироки іноземним бійцям.
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