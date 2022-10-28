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Собирает "налоги" в Херсонской области. СБУ обнаружила коллаборанта и объявила подозрение

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Украина, Пятница 28 октября 2022 21:59
Собирает "налоги" в Херсонской области. СБУ обнаружила коллаборанта и объявила подозрение Фото: СБУ обнаружила коллаборанта и объявила подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили мужчину, который согласился стать "налоговиком" для россиян в Херсонской области. За это ему заочно объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В июне 2022 года во время оккупации Херсонщины подозреваемый пошел на сотрудничество с врагом и вступил в должность так называемого "исполняющего обязанности руководителя налоговой службы Херсонской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что на занимаемой "должности" мужчина выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в незаконном органе власти.

Мужчина заочно уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что женщина возглавила фейковый "пенсионный фонд города Олешки Херсонской области" и начала формировать "реестры" местных пенсионеров.

Ранее СБУ сообщила о подозрении судьи Северного апелляционного хозяйственного суда, агитировавшего своих знакомых за поддержку "русского мира" в Киеве.

Также Украина объявила подозрение "судьи "ДНР", который вынес смертные приговоры иностранным бойцам.

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