Собирает "налоги" в Херсонской области. СБУ обнаружила коллаборанта и объявила подозрение

Правоохранители обнаружили мужчину, который согласился стать "налоговиком" для россиян в Херсонской области. За это ему заочно объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В июне 2022 года во время оккупации Херсонщины подозреваемый пошел на сотрудничество с врагом и вступил в должность так называемого "исполняющего обязанности руководителя налоговой службы Херсонской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что на занимаемой "должности" мужчина выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в незаконном органе власти.

Мужчина заочно уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.