Собирает "налоги" в Херсонской области. СБУ обнаружила коллаборанта и объявила подозрение
Правоохранители обнаружили мужчину, который согласился стать "налоговиком" для россиян в Херсонской области. За это ему заочно объявили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.
"В июне 2022 года во время оккупации Херсонщины подозреваемый пошел на сотрудничество с врагом и вступил в должность так называемого "исполняющего обязанности руководителя налоговой службы Херсонской области", - говорится в сообщении.
Правоохранители сообщают, что на занимаемой "должности" мужчина выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в незаконном органе власти.
Мужчина заочно уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что женщина возглавила фейковый "пенсионный фонд города Олешки Херсонской области" и начала формировать "реестры" местных пенсионеров.
Ранее СБУ сообщила о подозрении судьи Северного апелляционного хозяйственного суда, агитировавшего своих знакомых за поддержку "русского мира" в Киеве.
Также Украина объявила подозрение "судьи "ДНР", который вынес смертные приговоры иностранным бойцам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .