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Збільшують кількість "хороших" росіян: розвідники показали ефективну роботу дронів

Фото: розвідники показали ефективну роботу дронів (facebook.com/usofcom)
Автор: Сергій Пишкін

Лише за останні декілька днів на Куп'янському напрямку наші розвідники здійснили близько 120 вильотів дронів. Внаслідок успішних операцій кількість "хороших" росіян збільшилась.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної прикордонної служби України.

"Щодня пілоти бойових дронів проводять розвідку, корегують вогонь артилерії та супроводжують бойові групи. За останні декілька днів лише на Куп’янському напрямку у них - 117 вильотів, 48 виявлених місць розташування ворога та 16 одиниць військової техніки. У взаємодії з артилерією кількість "хороших" сусідів значно збільшилась", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що розвідники нещодавно розповіли чому дрони стали для них незамінними помічниками та продемонстрували нарізки з успішних операцій на фронті.

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