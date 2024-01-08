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Збільшить доходи держбюджету. У Раді хочуть підвищити податок на вирощування коноплі

Понеділок 08 січня 2024 15:29
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Збільшить доходи держбюджету. У Раді хочуть підвищити податок на вирощування коноплі Фото: в Україні пропонують збільшими податок на вирощування коноплі (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін, Юрій Дощатов

В Україні для збільшення бюджетних надходжень варто підвищити податок на вирощування коноплі.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

За словами народного депутата, якщо говорити про "нестандартні джерела", то треба дивитися на фіскальний ефект та витрати на адміністрування. В цьому контексті він нагадав ухвалення у грудні 2023 року Радою закону про легалізацію медичного канабісу.

"Діяльність з вирощування коноплі буде збільшувати податкову базу? Буде. Чи можемо ми говорити в цьому контексті про додаткові доходи для бюджету? Можемо. Я серйозно", - звернув увагу Гетманцев.

Він відзначив, що поки рано казати, яким саме буде фіскальний ефект від цього, але однозначно податок треба підвищувати.

"Неправильно виробництво коноплі оподатковувати так само, як виробництво пшениці - по 300 гривень за гектар. Думаю, треба більше", - вважає депутат.

На думку Гетманцева, треба передбачити європейські умови оподаткування для вирощування конопель.

"Є різні підходи - є акциз, варіант залежно від площі. Знаю, зараз Мінфін готує пропозиції", - зазначив він.

Легалізація медичного канабісу в Україні

Нагадаємо, ще у лютому 2023 року у профільному Комітеті Ради підтримали законопроєкт про використання медичного канабісу. Президент Володимир Зеленський також виступив за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме.

Український парламент 21 грудня 2023 року у другому читанні проголосував за легалізацію медичного канабісу в країні, що дозволяє використання ліків на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження. Загалом "за" віддали свої голоси 248 нардепів.

Тепер, після ухвалення, необхідно пів року, щоб закон запрацював. Так, уряду надається термін шість місяців, за який він має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон почав діяти.

Докладніше про легалізацію медичної марихуани і як це може допомогти українським пацієнтам, - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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Економіка України Данило Гетманцев Податки Медичний канабіс
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