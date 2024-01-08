Увеличит доходы госбюджета. В Раде хотят повысить налог на выращивание конопли

В Украине для увеличения бюджетных поступлений следует повысить налог на выращивание конопли.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

По словам народного депутата, если говорить о "нестандартных источниках", то нужно смотреть на фискальный эффект и расходы на администрирование. В этом контексте он напомнил о принятии в декабре 2023 года Радой закона о легализации медицинского каннабиса.

"Деятельность по выращиванию конопли будет увеличивать налоговую базу? Будет. Можем ли мы говорить в этом контексте о дополнительных доходах для бюджета? Можем. Я серьезно", - обратил внимание Гетманцев.

Он отметил, что пока рано говорить, каким будет фискальный эффект от этого, но однозначно налог надо повышать.

"Неправильно производство конопли облагать налогом так же, как производство пшеницы - по 300 гривен за гектар. Думаю, надо больше", - считает депутат.

По мнению Гетманцева, нужно предусмотреть европейские условия налогообложения для выращивания конопли.

"Есть разные подходы - есть акциз, вариант в зависимости от площади. Знаю, сейчас Минфин готовит предложения", - отметил он.

Легализация медицинского каннабиса в Украине.

Напомним, еще в феврале 2023 года в профильном Комитете Рады поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса. Президент Владимир Зеленский также выступил за легализацию медицинского каннабиса и использование таких лекарств для всех, кто в этом будет нуждаться.

Украинский парламент 21 декабря 2023 года во втором чтении проголосовал за легализацию медицинского каннабиса в стране, что позволяет использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования. Всего "за" отдали свои голоса 248 нардепов.

Теперь после принятия необходимо полгода, чтобы закон заработал. Так, правительству предоставляется срок шесть месяцев, за который оно должно разработать все подзаконные акты, приказы, чтобы этот закон начал действовать.

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