Збільшили ліміти на світло. В Одесі запрацювали тролейбуси та трамваї

В четвер, 1 грудня, в Одесі буде курсувати електротранспорт. Це стало можливим через збільшення лімітів енергоспоживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Одеса. Офіційно".
"У зв'язку зі збільшенням лімітів енергоспоживання сьогодні буде функціонувати електротранспорт. Трамваї та тролейбуси почали виходити з депо на маршрути міста", - йдеться в повідомленні.
При цьому в Одесі та області, як і раніше, діють екстрені відключення світла.
"Складені раніше графіки стабілізаційних відключень поки не діють", - йдеться у повідомленні компанії ДТЕК.
Як повідомлялося, станом на неділю, 27 листопада, найкраща ситуація з мобільним зв'язком спостерігається у низці центральних, східних та західних регіонах України. При цьому проблеми із зв'язком фіксують у Запорізькій та Одеській областях.
Нагадаємо, графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.
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