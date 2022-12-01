Увеличили лимиты на свет. В Одессе заработали троллейбусы и трамваи

В четверг, 1 декабря, в Одессе будет курсировать электротранспорт. Это стало возможным из-за увеличения лимитов энергопотребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Одесса. Официально "

"В связи с увеличением лимитов энергопотребления сегодня будет функционировать электротранспорт. Трамваи и троллейбусы начали выходить из депо на маршруты города", - говорится в сообщении.

При этом в Одессе и области по-прежнему действуют экстренные отключения света.

"Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится в сообщении компании ДТЭК.