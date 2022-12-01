Увеличили лимиты на свет. В Одессе заработали троллейбусы и трамваи

В четверг, 1 декабря, в Одессе будет курсировать электротранспорт. Это стало возможным из-за увеличения лимитов энергопотребления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Одесса. Официально"
"В связи с увеличением лимитов энергопотребления сегодня будет функционировать электротранспорт. Трамваи и троллейбусы начали выходить из депо на маршруты города", - говорится в сообщении.
При этом в Одессе и области по-прежнему действуют экстренные отключения света.
"Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится в сообщении компании ДТЭК.
Как сообщалось, по состоянию на воскресенье, 27 ноября, лучшая ситуация с мобильной связью наблюдается в ряде центральных, восточных и западных регионах Украины. При этом проблемы со связью фиксируют в Запорожской и Одесской областях.
Напомним, графики отключений света составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.
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