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Де в Україні найгірша та найкраща ситуація з мобільним зв'язком: названі регіони

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Неділя 27 листопада 2022 16:37
Де в Україні найгірша та найкраща ситуація з мобільним зв'язком: названі регіони Фото: стало відомо, в яких регіонах України найкраща та найгірша ситуація з мобільним зв'язком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Станом на неділю, 27 листопада, найкраща ситуація з мобільним зв'язком спостерігається у низці центральних, східних та західних регіонах України. При цьому проблеми зі зв'язком фіксують у Запорізькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку в Telegram.

У Держспецзв'язку зазначають, що доступність базових станцій мобільного зв'язку в Україні перевищує 83%.

Найкраща ситуація зі зв'язком у Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Сумській, Рівненській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та Закарпатській областях, де доступність базових станцій перевищує 90%.

Проблеми з мобільним зв'язком можуть відчути жителі Одеської області, у якій доступно близько 70% базових станцій.

За інформацією Держспецзв'язку, ще гірша ситуація у Запорізькій області - там працює близько 50% базових станцій. Це з постійними обстрілами окупантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щоу Києві 27 листопада майже відновили електроживлення, воду, тепло та зв'язок.

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