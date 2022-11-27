Де в Україні найгірша та найкраща ситуація з мобільним зв'язком: названі регіони

Фото: стало відомо, в яких регіонах України найкраща та найгірша ситуація з мобільним зв'язком (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на неділю, 27 листопада, найкраща ситуація з мобільним зв'язком спостерігається у низці центральних, східних та західних регіонах України. При цьому проблеми зі зв'язком фіксують у Запорізькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку в Telegram.