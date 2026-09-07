Збільшилась кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня

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У лікарні помер чоловік, якого важко поранили під час ворожої атаки на Київщину 1 вересня. Кілька днів медики боролися за його життя, але врятувати не змогли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

30-річний чоловік дістав поранення внаслідок ворожої атаки на Київщину 1 вересня. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося. "На жаль, у лікарні помер 30-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок ворожої атаки 1 вересня. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, у ніч на 1 вересня та вдень Росія завдала масованого удару по Києву, Київській області та Одещині.