ua en ru
Пн, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Збільшилась кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня

08:56 07.09.2026 Пн
1 хв
У лікарні помер постраждалий
aimg Олена Чупровська
Збільшилась кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня Фото: наслідки обстрілу Києва 1 вересня (t.me/dsns_telegram)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У лікарні помер чоловік, якого важко поранили під час ворожої атаки на Київщину 1 вересня. Кілька днів медики боролися за його життя, але врятувати не змогли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

30-річний чоловік дістав поранення внаслідок ворожої атаки на Київщину 1 вересня. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.

"На жаль, у лікарні помер 30-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок ворожої атаки 1 вересня. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня та вдень Росія завдала масованого удару по Києву, Київській області та Одещині.

Ракети й дрони поцілили у житлові будинки та об'єкти інфраструктури, є загиблі та поранені.

Зокрема, вранці того самого дня ворожий дрон влучив у 16-поверховий будинок у Києві, через що на кількох поверхах спалахнула пожежа.

Рятувальники ліквідували загоряння, серед постраждалих було й кілька мешканців будинку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Обстріл Києва
Новини
Збільшилась кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня
Збільшилась кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня
Аналітика
В уявленні деяких українців НАТО неповоротке, але це не так, – інтерв'ю з послом Гетьманчук
Роман Коткореспондент РБК-Україна В уявленні деяких українців НАТО неповоротке, але це не так, – інтерв'ю з послом Гетьманчук