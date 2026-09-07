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Увеличилось количество жертв атаки РФ на Киев 1 сентября

08:56 07.09.2026 Пн
1 мин
В больнице скончался пострадавший
aimg Елена Чупровская
Увеличилось количество жертв атаки РФ на Киев 1 сентября Фото: последствия обстрела Киева 1 сентября (t.me/dsns_telegram)
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В больнице скончался мужчина, которого тяжело ранили во время вражеской атаки на Киевщину 1 сентября. Несколько дней медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

30-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки на Киевщину 1 сентября. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

"К сожалению, в больнице скончался 30-летний мужчина, который получил ранение в результате вражеской атаки 1 сентября. Выражаем соболезнования родным и близким", - сообщили в Киевской областной военной администрации.

Напомним, в ночь на 1 сентября и днем Россия нанесла массированный удар по Киеву, Киевской области и Одесщине.

Ракеты и дроны попали в жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и раненые.

В частности, утром того же дня вражеский дрон попал в 16-этажное здание в Киеве, из-за чего на нескольких этажах вспыхнул пожар.

Спасатели ликвидировали возгорание, среди пострадавших было несколько жителей дома.

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Увеличилось количество жертв атаки РФ на Киев 1 сентября
Увеличилось количество жертв атаки РФ на Киев 1 сентября
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