Збили "Перуном". Нацгвардійці розповіли про знищення літака Су-25 у битві за Бахмут

"13 лютого о 18:03 вечора в районі Бахмута нацгвардійці "відпрацювали" ворожий літак Су-25, який завдавав ударів по українських позиціях і населених пунктах. В результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК "Перун" ворожий літак було знешкоджено", - йдеться в повідомленні.

Українські бійці розповіли, що вразили ціль з першого пострілу, після чого ворожий штурмовик загорівся і далі почав знижуватися за лінією перетину, доля пілотів невідома.

"Знешкодив російську "сушку" гвардієць строкової служби старший солдат Максим Балута, який на початку війни 6 березня збив перший ворожий літак в Харківській області", - зазначено в повідомленні.

Нацгвардійці додають, що за неповний місяць підрозділом ПЗРК бригади “Спартан” було збито п'ять повітряних цілей в районі Бахмуту. Проте зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські військові знищили два військові літаки російських військ - бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25.

Також стало відомо, що українські захисники знищили російський ударний вертоліт Мі-24 із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла-1" у Донецькій області.

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