Сбили "Перуном". Нацгвардейцы рассказали об уничтожении самолета Су-25 в битве за Бахмут

"13 февраля в 18:03 вечера в районе Бахмута нацгвардейцы "отработали" вражеский самолет Су-25, который наносил удары по украинским позициям и населенным пунктам. В результате боевой работы расчета с ПЗРК "Перун" вражеский самолет был обезврежен", - говорится в сообщении.

Украинские бойцы рассказали, что поразили цель первого выстрела, после чего вражеский штурмовик загорелся и дальше начал снижаться по линии пересечения, судьба пилотов неизвестна.

"Обезвредил российскую "сушку" гвардиец срочной службы старший солдат Максим Балута, в начале войны 6 марта сбивший первый вражеский самолет в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Нацгвардейцы добавляют, что за неполный месяц подразделением ПЗРК бригады "Спартан" были сбиты пять воздушных целей в районе Бахмута. Однако, понеся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские военные уничтожили два военных самолета российских войск - бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25.

Также стало известно, что украинские защитники уничтожили ударный российский вертолет Ми-24 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-1" в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .