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Збили літак НАТО. Міноборони висміяло знищення росіянами пам'ятника у Вовчанську

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Неділя 07 травня 2023 14:03
Збили літак НАТО. Міноборони висміяло знищення росіянами пам'ятника у Вовчанську Фото: Міноборони висміяло знищення росіянами пам'ятника у Вовчанську (twitter.com/DefenceU)
Автор: Сергій Пишкін

Під час обстрілу Вовчанську Харківської області, російські окупанти знищили антикварний літак чехословацького виробництва Aero L-29 Delfin.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони України.

"Літак НАТО був збитий росіянами. Обстріл знищив антикварний літак чехословацького виробництва Aero L-29 Delfin (Maya), встановлений на постаменті у Вовчанську Харківської області", - пише пресслужба.

Як іронізують в Міноборони, знищення пам'ятника, було стратегічно важливою ціллю для Кремля.

Фото: Міноборони висміяло знищення росіянами пам'ятника у Вовчанську (Facebook-група Вовчанська ОТГ)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно російські окупанти обстріляли два райони Харківської області. Під вогнем опинились село Кучерівка Куп'янського району та місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення.

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