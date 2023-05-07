Збили літак НАТО. Міноборони висміяло знищення росіянами пам'ятника у Вовчанську

Під час обстрілу Вовчанську Харківської області, російські окупанти знищили антикварний літак чехословацького виробництва Aero L-29 Delfin.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони України.

Як іронізують в Міноборони, знищення пам'ятника, було стратегічно важливою ціллю для Кремля.

"Літак НАТО був збитий росіянами. Обстріл знищив антикварний літак чехословацького виробництва Aero L-29 Delfin (Maya), встановлений на постаменті у Вовчанську Харківської області", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно російські окупанти обстріляли два райони Харківської області. Під вогнем опинились село Кучерівка Куп'янського району та місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.