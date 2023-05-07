Сбили самолет НАТО. Минобороны высмеяло уничтожение россиянами памятника в Волчанске

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Украины.

Как иронизируют в Минобороны, уничтожение памятника, было стратегически важной целью для Кремля.

"Самолет НАТО был сбит россиянами. Обстрел уничтожил антикварный самолет чехословацкого производства Aero L-29 Delfin (Maya), установленный на постаменте в Волчанске Харьковской области", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно российские оккупанты обстреляли два района Харьковской области. Под огнем оказались село Кучеривка Купянского района и Волчанск Чугуевского района. В результате обстрела два человека получили ранения.

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