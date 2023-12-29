Збили дві ракети. В Хмельницькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок ранкової атаки

"Разом з тим, в кількох громадах області пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь, дитячий садочок, будинок культури, бібліотека, старостат", - пише ОВА.

Внаслідок атаки травмованих й загиблих на території регіону немає.

Ракетна атака на Україну

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:

щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;

чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну Х-59;

14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.