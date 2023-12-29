Збили дві ракети. В Хмельницькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок ранкової атаки

В Хмельницькій області під час масованої атаки російських терористів збили дві крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної військової адміністрації.
"Разом з тим, в кількох громадах області пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь, дитячий садочок, будинок культури, бібліотека, старостат", - пише ОВА.
Внаслідок атаки травмованих й загиблих на території регіону немає.
Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:
Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.
Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.
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