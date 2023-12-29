Сбили две ракеты. В Хмельницкой ОВА рассказали о разрушениях в результате утренней атаки

В Хмельницкой области во время массированной атаки российских террористов сбили две крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной военной администрации.
"Вместе с тем в нескольких общинах области повреждено более 10 частных домовладений, детский сад, дом культуры, библиотека, старостат", - пишет ОВА.
В результате атаки травмированных и погибших на территории региона нет.
Ночью враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки враг запустил:
В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.
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