UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зберігайте спокій. У Львівській області тестуватимуть систему оповіщення

Фото: у Львівській області тестуватимуть систему оповіщення (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У Львові та області тестуватимуть систему сповіщення в режимі реального часу без включення сирен. Місцевих жителів закликають зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Telegram-канал Оповіщення ЦЗ.

Зокрема, 6 та 7 квітня, в період з 10:00 до 13:00 департаментом з питань цивільного захисту Львівської ОДА проводитимуть тестування територіальної системи оповіщення в режимі реального часу, проте сирени не вмикатимуть.

Зазначається, що системою передаватиметься голосове повідомлення "Проводиться перевірка системи оповіщення в режимі онлайн. Час передачі...".

Раніше ми писали про те, що у Львівській області викрили підпільне виробництво неякісних комплектуючих до зброї

Також нагадаємо, що 9 березня у Львівській області російська ракета впала в житлову зону, четверо осіб загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область